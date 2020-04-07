Irak'ta koronavirüs önlemleri - Duhok sokakları boşaldı - DUHOK - Son Dakika

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Irak'ta koronavirüs önlemleri - Duhok sokakları boşaldı - DUHOK
6 saat önce
Irak'ta Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ta Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında Duhok kentindeki cadde ve sokakların tamamen boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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