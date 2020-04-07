Irak'ta koronavirüs önlemleri - Duhok sokakları boşaldı - DUHOK - Son Dakika

Irak 'ta Irak'ta koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamında Duhok kentindeki cadde ve sokakların tamamen boş olduğu görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?