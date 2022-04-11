Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi de dahil 8 üyesi yakalandı - Son Dakika
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Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi de dahil 8 üyesi yakalandı

11.04.2022 22:34
Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi de dahil 8 üyesi yakalandı

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey 1 yetkilisinin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin yakalandığını bildirdi.

Irak hükümeti, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey 1 yetkilisinin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin yakalandığını bildirdi.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a darbe vuruldu. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nim askeri sözcüsü Yahya Resul yaptığı açıklamada, Irak ordusunun son dönemde ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlar sonucu, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey 1 isminin de aralarında bulunduğu toplam 8 teröristin yakalandığını duyurdu.

Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi'nin terör örgütü DEAŞ'ın önde gelen 1 üst düzey yetkilisinin yakaladığını aktaran Resul, yakalanan teröristin kimliğinin uygun zamanda açıklanacağını söyledi.

Resul, Terörle Mücadele Birimi'nin Anbar vilayetinde istihbarat bilgileri doğrultusunda düzenlediği operasyon sonucu örgütün 3, Kerkük'te düzenlenen operasyonda terör örgütü elebaşı 2 üyesinin yakalandığını kaydetti.

Resul ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi ile gerçekleştirilen koordinasyon sonucu 2 DEAŞ'lı teröristin Irak Terörle Mücadele Birimi'ne teslim edildiğini aktardı. - ERBİL

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Terörle Mücadele, Terör, Irak, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi de dahil 8 üyesi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi de dahil 8 üyesi yakalandı - Son Dakika
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