Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 93'e Yükseldi
1 saat önce
Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Irak
'ın Musul
kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi. Dicle
Nehri'ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı
Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, "Musul'da batan gemide 93 vatandaşımızı kaybettik. Muhtemel ölüleri arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - MUSUL
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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