Son Dakika Haberleri: Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 93'e Yükseldi

Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 93'e Yükseldi

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Irak'taki Feribot Faciasında Ölü Sayısı 93'e Yükseldi, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde meydana gelen feribot faciasında ölenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Dicle Nehri'ndeki bir eğlence parkındaki feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan, "Musul'da batan gemide 93 vatandaşımızı kaybettik. Muhtemel ölüleri arama çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:01 Kaynak: İHA

Dicle, Musul, Irak, 3. Sayfa
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