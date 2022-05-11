Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki - Son Dakika

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vuran İran'a tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Erbil kentinin Sidekan Nahiyesine bağlı Berbizin Yaylası'na topçu saldırısını kınıyoruz." denildi.

Güvenlik sorunları ile ilgili bu tür saldırılar yerine diyaloğa çağrı yapılan açıklamada, Irak'ın güvenliğini ve egemenliğinin göz önünde bulundurularak adımların atılması istendi.

İran, dün Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurmuştu.

Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söylemişti.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.