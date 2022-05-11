Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki

11.05.2022 20:11
Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vuran İran'a tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vuran İran'a tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın Erbil kentinin Sidekan Nahiyesine bağlı Berbizin Yaylası'na topçu saldırısını kınıyoruz." denildi.

Güvenlik sorunları ile ilgili bu tür saldırılar yerine diyaloğa çağrı yapılan açıklamada, Irak'ın güvenliğini ve egemenliğinin göz önünde bulundurularak adımların atılması istendi.

İran, dün Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgesini top atışlarıyla vurmuştu.

Erbil kentine bağlı Sidekan Nahiyesi Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada sabah saatlerinde İran tarafından Berbizin Yaylası'na topçu saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda can kaybı olmadığını söylemişti.

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İ-KDP, 1991'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

YORUMLAR
500
İran ile Körfez arasındaki gaz sahası krizi Irak-Kuveyt ilişkilerinde de gerginliğe neden oluyor İran ile Körfez arasındaki gaz sahası krizi Irak-Kuveyt ilişkilerinde de gerginliğe neden oluyor Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu Son dakika haberi | Iraklı yetkili: İran Erbil'in sınır bölgesini topçu ateşiyle vurdu

Dışişleri Bakanlığı, Erbil, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!
00:57 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 vali görevden alındı, 20 ilin valisi değişti
00:37 Marketten adımını attı, 152 bin TL ile göz göze geldi! Parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti
00:34 Eski Başbakan Tansu Çiller'den Millet İttifakı'na yönelik sert sözler: Türkiye'yi tökezletirler
00:33 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'nın yüreğine su serpti: Savaş istemiyoruz
00:26 Ankara'da yabancı uyruklu bir adam tartıştığı patronunu öldürdü!
00:25 Eurocup finalinde Frutti Extra Bursaspor, Virtus Segafredo Bologna'ya yenildi
00:24 Fenerbahçe'den "12 Mayıs 2012" paylaşımı: 3 Temmuz kumpas, 4 Nisan suikast, 12 Mayıs komplodur!
23:50 Genç kız inekten süt sağdığı anları paylaştı, sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 03:02:35. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'tan, Erbil kentine bağlı sınır bölgesini topçu atışıyla vuran İran'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement