Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu

16.06.2022 15:29
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Turan ve beraberindekiler ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, en büyük güçlerinin ana vatan Türkiye olduğunu vurguladı.

Rum-Yunan ikilisinin yaptığı baskıların, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasına yönelik olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türkü'ne çok acılar yaşatıldığını ve insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını söyledi.

Tatar, "Haklı mücadelemizde, dünyadaki bütün Türklerin desteği bizim için çok değerlidir. Bu mücadelenin de size ilham kaynağı olması ayrıca mutluluk ve gurur vericidir. Biz, büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Şu anda verilen mücadele de Türk-Yunan dengesini korumak adınadır. Buradaki ulusal duruşumuz ve onurumuz Türklük dünyası için de önemlidir. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte nerede olursak olalım varlığımız ve pozisyonumuz, olumlu bir şekilde etkilenir. Benim siyasetim ve vizyonum budur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve heyetine teşekkür etti.

Töre, Turan ve beraberindekileri kabul etti

Daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Turan'ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün geçirdiği zor evreler sonrasında ana vatan Türkiye'nin gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu anımsatarak, bugün KKTC'de milli kimliğe dayalı yaşadıklarını kaydetti.

KKTC'yi daha da ileriye götürmek için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ifade eden Töre, Cumhuriyetin varlığına sahip çıkmayı şehitler için görev olarak gördüklerini, bundan sonraki nesillere de bunu borçlu olduklarını dile getirdi.

Töre, Irak Türkmen Cephesi'ni selamladıklarını ve her zaman Irak Türkmenleri ile görüşme arzusunda olduklarını belirtti.

Turan da ziyaretin Irak Türkmen Cephesi'nin kurulduğu günden beri ilk resmi temas olma özelliği taşıdığını ifade ederek, mücadelelerinde Kıbrıs Türkü'nün her zaman büyük ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Mücadelede her zaman Türk varlığını öne çıkaran toplumlar olduklarını vurgulayan Turan, "Ne kadar birbirimiz ile bağımız güçlü olursa, bunun mücadelemize o kadar faydası olacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'na ziyaret

Turan, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Ertuğruloğlu Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini muhataplarıyla paylaşırken, Turan ve beraberindeki heyet ilk kez KKTC'yi ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi." ifadesi kullandı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan, KKTC'de temaslarda bulundu

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Kaynak: AA

Kıbrıs, Irak, Güncel, Son Dakika

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