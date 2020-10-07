Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı - Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

07.10.2020 17:45
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı, System.String[]

Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sınır operasyon yetkisi bir yıl daha uzatıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da, Suriye ve Kuzey Irak'a asker gönderilmesinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen tezkere ile Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasını öngörüyor.

Kabul edilen tezkerenin gerekçesinde; "Suriye'de sınırımıza mücavir alanlarda, PKK/PYD- YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir. PKK-YPG-PYD Fırat'ın doğusunda bölücü gündemine hız vermiştir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlib'de, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisineyönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir" denildi.

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı

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Son Dakika Güncel Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı - Son Dakika

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