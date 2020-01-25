Iraklı Türkmen Bakan Maruf'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Unsurlardan Sorumlu Bakan Aydın Maruf, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Maruf, yayınladığı yazılı açıklamada, "Elazığ, Malatya ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar, yakınlarına ve yüce Türk milletine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkmen Bakan Maruf, dualarının başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Türkiye ile olduğunu kaydetti.