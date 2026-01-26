ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt - Son Dakika
Politika

ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt

ABD\'nin askeri yığınağına İran\'dan yanıt
26.01.2026 13:58
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini söyleyerek, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini Ortadoğu'ya göndermesi ve Körfez ülkeleriyle ortak askeri tatbikat başlatmasına değinen Bekayi, İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya karşılık vereceğini belirterek, "Uzun süredir bir hibrit savaşla karşı karşıyayız. 12 günlük savaşın ardından her gün yeni iddialar ve tehditlerle karşılaşıyoruz. Bölge ülkeleri her türlü istikrarsızlığın bulaşıcı ve belirli hedefleri olduğunu çok iyi biliyor. Uluslararası hukuka inanan her ülke, ABD'nin çarpıtmalarına karşı net bir tutum almalıdır. İran kendi kabiliyetlerine güveniyor ve Haziran ayında yaşanan tecrübeyi hafızasında taşımaktadır. İran, her zamankinden daha güçlüdür ve her türlü saldırıya karşılık verecektir" dedi.

"SİLAHLI KUVVETLERİMİZ TEK BİR SANİYEYİ BİLE BOŞA HARCAMIYOR"

ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesini "güç gösterisi" olarak nitelendiren Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran'ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler. Bu yüzden bölge ülkeleri yanlış hesaplamaların önüne geçmeye çalışmaktadır" şeklinde konuştu.

"HEM ÇİN'LE HEM RUSYA'YLA SAVUNMA ANLAŞMAMIZ VAR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD'ye saldırıyı ertelemesi yönünde mesajı gönderdiği iddialarına yalanlama getiren Bekayi, "ABD'nin kendisi bile İsrail kaynaklı bilgilerin şüpheyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul ederken, bizim medyamız bu iddiaları neden yayıyor? Bu iddiaların hiçbir doğruluğu yoktur. Bu, İsrail rejiminin yalan zincirinin devamıdır. Bu rejim diplomasinin her türlüsüne düşmandır ve sahte bilgilerin ana üreticisidir" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya ile savunma alanında işbirliğinin devam ettiğini belirten Bekayi, her iki ülke ile temasın güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Hem Çin'le hem Rusya'yla savunma anlaşmalarımız var. Bu iş birlikleri ve temaslar güçlü biçimde sürecektir. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler 'in iki önemli üyesidir ve sorumluluklarının farkındadır. Son gelişmelerle ilgili olarak da her iki ülkeyle temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu söyledi.

ABD, ORTA DOĞU'YA YIĞINAK YAPIYOR

Washington-Tahran hattında son günlerde sertleşen söylemlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Orta Doğu'ya "büyük bir armada" gönderdiğini açıklamıştı. Stars and Stripes'ın haberine göre, üç muhripten oluşan Abraham Lincoln Taarruz Grubu Hint Okyanusu'ndan İran'a komşu Basra Körfezi bölgesine doğru ilerliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle savaş uçaklarının da Orta Doğu'da konuşlandırıldığını duyurdu. CENTCOM, bu adımın "savaş hazırlığını artırmayı ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı sağlamayı" amaçladığını bildirdi. İngiltere Savunma Bakanlığı da Katar'a savunma amaçlı Typhoon savaş uçakları gönderildiğini açıkladı.

Öte yandan uçuş takip verilerini inceleyen analistler, son günlerde çok sayıda ABD askeri kargo uçağının da bölgeye doğru hareket ettiğine dikkat çekiyor. Bu hareketlilik, geçtiğimiz yıl İran'ın ABD saldırılarına misilleme ihtimaline karşı Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye konuşlandırıldığı süreci hatırlatıyor. İran, o dönemde El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan füze saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Savunma, İran, Son Dakika

