İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

21.04.2022 17:05
İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı

İran, Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

İran, Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda patlama haberlerinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Son olarak ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bir camiye düzenlenen ve en az 31 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına işaret eden Hatibzade, ülkesinin saldırıyı kınadığını belirterek, yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Öte yandan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews"in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afganistan'da son haftalarda terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıların, bölgedeki istikrarsızlığı artırmak amacıyla ABD ve İngiltere tarafından yönlendirildiği iddia edildi.

Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde bugün düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra ülkenin kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada da en az 31 kişi yaşamını yitirmiş, 80 kişi yaralanmıştı. Mezar-ı Şerif kentindeki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika: Türkiye, Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı Son dakika: Türkiye, Kabil'de düzenlenen terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Terör, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:15:45. #1.11#
SON DAKİKA: İran, Afganistan'daki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement