İran, AP'nin Protesto Kararını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, AP'nin Protesto Kararını Kınadı

23.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Avrupa Parlamentosu'nun protestolara dair kararını müdahaleci bulup kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) ülkedeki protestolara yönelik tutumu gerekçesiyle Tahran rejimini kınayan karar tasarısını kınadığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, AP'nin karar tasarısına tepki gösterildi.

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son olaylara ilişkin gerçeklikten uzak iddialarla İran'a yönelik müdahaleci tutum içeren ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararı şiddetle kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

AP'yi, ABD ve İsrail'in yasa dışı eylemlerine kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu, Filistin'deki soykırım ile İran sokaklarında işlenen suçları görmezden gelerek İran'ı suçlama ve kamuoyunun dikkatini Siyonist rejimin işlediği suçlardan uzaklaştırma gayreti içerisindedir.

Avrupa Parlamentosu kararının hazırlayıcıları, İsrail'e bağlı medya unsurları ile ABD'deki savaş yanlıları tarafından ortaya atılan yalanları esas alıyor. İran'daki barışçıl eylemlerin Siyonist rejime bağlı unsurlar tarafından şiddet sarmalına dönüştürüldüğüne dair birçok görüntü ve kanıt olmasına rağmen, art niyetli olarak İran'a yönelik klasikleşen suçlamaları tekrar ediyor."

Bakanlık ayrıca, İran'ın, anayasal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde halkını koruyacağını ve terör eylemleri ile dış müdahalelere karşı kamu düzenini korumak için kararlı bir duruş sergileyeceğini beyan etti.

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran rejimini kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada milletvekilleri, 57 çekimser, 9 aleyhte oya karşı 562 lehte oyla İran'daki gösterilerle ilgili karar tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen kararda vekiller, "binlerce protestocunun öldürülmesinin, İran rejiminin muhalifleri bastırma yönteminde caydırıcılıktan stratejik imhaya doğru ürkütücü bir kaymaya işaret ettiğinden" endişe duyduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, AP'nin Protesto Kararını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:51:07. #7.11#
SON DAKİKA: İran, AP'nin Protesto Kararını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.