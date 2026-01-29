İran, Bin İHA ve SİHA Satın Aldı

İran Silahlı Kuvvetleri, imha, taarruz, keşif ve elektronik harp görevleri için geliştirilen bin adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracını (SİHA) envanterine dahil etti.

İran savunma kapasitesini artıran adımlar atıyor. İran Silahlı Kuvvetleri envanterine, imha, taarruz, keşif ve elektronik harp sınıflarında tasarlanan bin adet insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) dahil edildi. İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi konuya ilişkin açıklamasında, "Karşı karşıya olduğumuz tehditlere uygun şekilde, hızlı muharebe, her türlü saldırı ve saldırgana ezici bir karşılık verebilmek için stratejik üstünlüklerin korunması ve geliştirilmesi her zaman ordunun gündeminde yer almıştır" ifadelerini kullandı.

Orduya teslim edilen İHA'lara ilişkin İran basınında yer alan haberlerde ise söz konusu araçların İsrail ile yaşanan 12 günlük savaş deneyimleri dikkate alınarak İran Savunma Bakanlığı tarafından üretildiği belirtildi. İHA ve SİHA'ların deniz, hava ve kara ortamlarında sabit ve hareketli özel hedeflerin imhasına yönelik olarak geliştirildiği vurgulandı. - TAHRAN