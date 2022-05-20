İran Cumhurbaşkanı Reisi, Urumiye Gölü'nün canlandırılmasına öncelik verdiklerini söyledi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Batı Azerbaycan eyaletinde yer alan ve kuraklık nedeniyle son yıllarda büyük bir bölümü kuruyan Urumiye Gölü'nün canlandırılması çalışmalarına öncelik verdiklerini belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan eyaletini ziyaret eden Reisi, Urumiye kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Zaman zaman bölge halkının tepkisine de yol açarak protestolara yol açan Urumiye Gölü'nün kurumasına değinen Reisi, "Urumiye Gölü meselesi sadece Urumiye kenti ve Batı Azerbaycan için değil, bölge ve ülke için de çok önemli ve bu sorunun ortadan kaldırılması bu ziyaretimizin önceliğidir." dedi.

Reisi, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde başlatılan Urumiye Gölü'nü canlandırma çalışmalarına işaret ederek, "Urumiye Gölü'nün yeniden canlandırılması için adımlar atıldı ancak tamamlanmadı. Bu ziyareti bu projeleri tamamlamak için planladık." diye konuştu.

Ülkenin en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilen yolsuzluklar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Reisi, " Yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk İslami sistemi güzelleştirmez ve bu üç sorun Büyük Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) endişelerindendir. Hükümet, yolsuzlukların zeminini ortadan kaldırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kuraklık nedeniyle 2003'te su seviyesinin azalmaya başladığı ???????Urumiye Gölü, 2013'te tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ülkede gölün yeniden canlandırılması talebiyle zaman zaman gösteriler düzenlenmişti.

Kuraklıkla boğuşan gölü yeniden canlandırmak, önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştiremediği seçim vaatlerinden biriydi. Tahran yönetimi, gölü eski haline getirme hedefiyle 6 milyar dolarlık bütçeyle ülkenin en büyük çevre projesini başlatsa da ülkede devam eden kuraklık nedeniyle istenen sonuca ulaşamadı.