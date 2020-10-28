İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Fransa ve Avrupa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Fransa ve Avrupa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin"

28.10.2020 11:05
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ve Fransa'nın kardeşlik, refah ve barış iddiasında olduklarını belirterek, "Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ve Fransa'nın kardeşlik, refah ve barış iddiasında olduklarını belirterek, "Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin." dedi.

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Fransa'da İslam karşıtı söylemler ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere tepki gösterdi.

Peygambere saygısızlığın insani değerlere hakaret ve ahlakın ayaklar altına alınması olduğunu dile getiren Ruhani, "Avrupa ve Fransa kardeşlik, refah ve barışın insanlık aleminde hakim olmasının peşinde olduklarını söylüyorlar. Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin." ifadelerini kullandı.

Peygambere hakaretin "sanat" olmadığını ve bunun şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan Ruhani, şöyle konuştu:

"Milyonlarca Müslüman'ın ve diğer insanların hassasiyetlerini tahrik etmek sanat değildir. Sanat ve demokrasi iddiasındaki kişilerin velev ki istemeden olsa şiddeti teşvik etmeleri şaşkınlık uyandırıcıdır. Özgürlük ne zamandır ahlak dersinin iptal edilmesi anlamına geliyor? Özgürlük tüm değerlere saygı gösterildiği zaman topluma faydalı olur."

İran Cumhurbaşkanı, insanların içindeki öfkenin ve diğer tüm sorunların Batılıların Müslümanların iç işlerine müdahale ederek yaptığı zulüm ve işkencelerden kaynaklı olduğunu söyledi.

Ruhani, "Hakaret etmek ve çirkin karikatürler çizmek ahlak, demokrasi ve insanlığın bir parçası değildir. İslam dünyası, bazı yöneticilerin yanlış sözlerine yerinde ve kesin bir tepki gösterdi. Bu İslam aleminin daima Peygamberin yolunun takipçisi olacaklarını gösteriyor. Vahdet haftası derken Sünni ile Şiiler arasındaki birliği kastediyoruz. Aynı kıbleye yönelen Müslümanlar olarak yan yanayız." dedi.

Hasan Ruhani, Fransa, Avrupa, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Fransa ve Avrupa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo'ya Fransızca küfürler etti Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı Teklif Meclis'te kabul edildi: 22.00'den sonra alkol satanlara 320 bin liraya kadar ceza kesilecek "Gel mangal yapalım" diyen babasının davetine katılamadan ölüm haberini aldı Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi Yörüklerin develerle kış yurdu göçü başladı! Çoluk çocuk 25 gündür yoldalar Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Sokakta şarkı söylediği görüntüler ortaya çıkan Aleyna Tilki ilk kez konuştu: Sokaktakileri geri çevirmemek lazım
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
10:52
Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardan yeni rekor geldi: 8,23 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde         
10:00
Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu Doğal gazın ardından bir müjde daha geldi! Ağrı'da altın rezervi bulundu         
09:18
Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu Komşusunun yavru köpeğini, yumurtalarını çaldığı gerekçesiyle tüfekle vurdu         
09:10
Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun'da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi         
08:58
Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı         
08:40
CHP, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı CHP, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı         
08:29
Eve giren şüpheli, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı Eve giren şüpheli, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı         
07:55
Evinden kötü kokular gelen adamın 20 gün önce öldüğü ortaya çıktı Evinden kötü kokular gelen adamın 20 gün önce öldüğü ortaya çıktı         
02:39
Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi Ankara'da feci kaza! Otomobil duran çöp kamyonunun altına girdi         
01:38
Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma         
00:39
Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor         
23:43
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu         
21:46
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor         
20:58
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 11:08:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Fransa ve Avrupa Müslümanların iç işlerine müdahale etmekten vazgeçsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei