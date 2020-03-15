İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Karantina söz konusu değil" - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Karantina söz konusu değil"

30 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hiçbir kentin karantinaya alınmadığını ve esnafın ticari faaliyetlerine sınırlama getirilmediğini açıkladı.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da konuşan Ruhani, sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak için halktan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi.

Ruhani, "Tahran veya diğer şehirlerde karantina söz konusu değildir. Esnafa faaliyetlerinde sınırlama getirilmedi. Herkes ticaretinde serbest." dedi.

Bazı şehirlerde "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri

Cumhurbaşkanı Ruhani, alınan tedbirlerle ilgili herhangi bir kısıtlamanın olmadığını söylese de dün bazı şehirlerden "karantina" ve "esnafa sınırlama" haberleri geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, virüsle mücadele kapsamında çarşı, pazar, alışveriş merkezleri ile sokak ve caddelerin boşaltılacağını bildirmişti.

Huzistan Eyalet Valisi Gulamrıza Şeriati, dün yaptığı açıklamada, eyaletin virüs nedeniyle karantinaya alındığını belirterek, market, bakkal, fırın, kasap, manav ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin faaliyetinin de yasaklandığını kaydetmişti.

İylam Sanayi, Maden ve Ticaret Müdür Yardımcısı Said Şerifi, dün eyalette Kovid-19 salgınının önüne geçmek için pasaj ve iş merkezlerinin kapatıldığını açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:23 Kaynak: AA
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