Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in İstifasını Kabul Etmedi, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif'in istifa mektubu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Humeyni'nin dediği gibi 'emin, onurlu, cesur ve dindar' olarak ABD'nin ağır baskılarına karşı ön safta yer aldığınız için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul etmiyorum' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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