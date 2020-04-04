İran'da 106 yaşındaki hasta korona virüsü yendi - Son Dakika

İran'da son 24 saat içerisinde 134 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 3 bin 294, vaka sayısı ise 53 bin 183'e yükseldi. - TAHRAN

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Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil