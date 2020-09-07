İran'da 11 Ağustos'ta 9 eyalette yeniden sandık başına gidilecek - Son Dakika

İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi, 11. dönem Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette 11 Ağustos'ta yeniden sandık başına gidileceğini duyurdu.

İran'da 21 Şubat'ta 11. dönem Meclis seçimleri yapılmış, 9 eyalette seçimler ikinci tura kalmıştı. İran Seçim Kurulu Genel Sekreteri Seyyid İsmail Musevi yaptığı açıklamada, 11. dönem meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekilleri için 9 eyalette 11 Ağustos'ta tekrar sandık başına gidileceğini duyurdu. Musevi, "Doğu Azarbeycan, İsfahan, Elburz, İlam, Zencan, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah ve Gülistan Eyaletleri'nde ikinci tura kalan milletvekilleri için yeniden seçime gidilecek. Söz konusu 9 eyalette seçimlerin yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı" dedi.

Korona virüs salgınının gölgesinde yapılacak olan seçimler için gerekli önlemlerin alındığını belirten Musevi, "Sağlık Bakanlığı ile birlikte seçim yapılacak bölgelerde sağlık protokollerinin uygulanması için gerekli genelgeyi eyaletlere gönderdik. Sandık başına oy kullanmak için gelecek olan vatandaşlar yanlarında dezenfektan, maske ve eldiven getirsinler" ifadelerini kullandı. - TAHRAN