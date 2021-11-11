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İran'da 1988'deki idamlarda rolü olduğu savunulan eski savcının davası Arnavutluk'a taşındı - Son Dakika

İran'da 1988'deki idamlarda rolü olduğu savunulan eski savcının davası Arnavutluk'a taşındı

11.11.2021 14:57
İran'da 1988'deki idamlarda rolü olduğu savunulan eski savcının davası Arnavutluk'a taşındı

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı dava, Arnavutluk'ta bulunan İranlı muhalif grup Halkın Mücahitleri Örgütünün (HMÖ) bazı üyelerinin ifadelerinin alınması için Arnavutluk'a taşındı.

İran'da 1988'deki toplu idam kararlarında rolü olduğu öne sürülen eski savcı vekili Hamid Nuri'nin İsveç'te yargılandığı dava, Arnavutluk'ta bulunan İranlı muhalif grup Halkın Mücahitleri Örgütünün (HMÖ) bazı üyelerinin ifadelerinin alınması için Arnavutluk'a taşındı.

İsveç'in başkenti Stockholm'den bir mahkeme heyeti, HMÖ üyelerinin ifadelerini almak üzere Arnavutluk'ta temaslarda bulunuyor.

HMÖ'den yapılan açıklamada, İranlı eski siyasi mahkum Mohammad Zand'ın dün, "Abbassi" olarak da bilinen Hamid Nuri'nin Arnavutluk'taki Dıraç Bölge Mahkemesinde yargılandığı davada ifade verdiği kaydedildi.

İran hapishanelerinde 11 yıl mahkum olan Zand'ın dünkü oturumda, "İran'ın acımasız hapishanelerinde meydana gelen vahşet hakkında ifade verdiği" aktarılan açıklamada, Zand'ın 1988 yılının katliamında Gohardasht Hapishanesinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Zand'ın davadaki ifadesine yer verildi. Zand ifadesinde, 30 Temmuz 1988'de başlayan infazlarda kimlerin infaz edildiğini anlattı.

Açıklamada, Nuri hakkındaki davanın İsveç ile Arnavutluk adalet makamlarının koordinasyonu sonrasında 7 HMÖ üyesinin ifadelerinin alınması için İsveç'ten Arnavutluk'a nakledildiği aktarıldı.

Arnavutluk tarafından davanın HMÖ üyelerinin kaldığı "Ashraf 3" kampına yakınlığı nedeniyle Dıraç kentinde yapılmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hamid Nuri, 1988'de 30 binin üzerinde siyasi mahkumun katliamındaki rolü nedeniyle 2019'da tutuklandı. Bu 7 HMÖ üyesi, Ghezelhesar Hapishanesindeki katliam sırasında Nuri'nin suç teşkil eden davranışlarına tanıklık etti. 1988 yılının yazında yüzde 90'ını HMÖ üyelerinin oluşturduğu 30 binin üzerinde siyasi mahkum, dönemin rejiminin dini lideri Ruhullah Humeyni'nin bir fetvasına dayanarak sözde 'Ölüm Komisyonları' tarafından ölüme mahkum edildi.

Tahran'ın (İran) mevcut Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, HMÖ'nün 'daimi' üyelerini tespit etme ve onları ölüme mahkum etme görevi olan, Tahran'ın 'Ölüm Komisyonunun' kilit bir üyesiydi. Hamid Nuri bu katliamda aktif rol alan görevlilerden birisiydi."

Tahran'ın batısındaki Karaj'da bulunan Gohardasht Hapishanesi'nin savcı vekili olan Nuri hakkındaki davanın İsveç'te 10 Ağustos'ta başladığı anımsatıldı.

HMÖ'nün Arnavutluk'taki üyeleri

Arnavutluk'ta yaklaşık 2 bin 800 HMÖ üyesi yaşıyor. HMÖ üyeleri, kendilerine özel olarak inşa edilen, ülkenin orta kesimlerinde Dıraç kentine bağlı Manze belediyesindeki kampta kalıyor.

HMÖ üyeleri ilk olarak 2013'te ABD'nin talebi sonrasında ülkeye gruplar halinde gelmeye başladı.

Arnavutluk yetkilileri, bu taahhüdü, HMÖ üyelerinin Irak'tan Arnavutluk'a geçici tahliyesine katkıda bulunma ve insani gerekçelerle ülkeye kabul etme konusunda stratejik müttefiki olan ABD'ye yardım olarak değerlendirdiğini kaydediyor.

Mahkum, Savcı, İsveç, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 1988'deki idamlarda rolü olduğu savunulan eski savcının davası Arnavutluk'a taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 1988'deki idamlarda rolü olduğu savunulan eski savcının davası Arnavutluk'a taşındı - Son Dakika
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