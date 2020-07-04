İran'da 5 milletvekili korona virüse yakalandı

İran'da 5 milletvekilinin korona virüse yakalandığı açıklandı.



İran'da artmaya devam eden korona virüs vakaları yeniden meclise sıçradı. İran Meclisinde 5 milletvekiline yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı.



Korona virüse yakalanan Kohgiluye ve Buyer Ahmed milletvekili Muhammed Muvehhed, Şahin Şehri milletvekili Hüseyin Ali Deligani, Behbahan milletvekili Muhammed Mazlumi, Mescid-i Süleyman milletvekili Ali Asker Zahidi ve Kerman milletvekili eski Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Muhammed Mehdi Zahidi'nin karantina altında olduğu belirtildi. - TAHRAN