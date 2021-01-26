İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
BBC

İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

26.01.2021 19:07
İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı, System.String[]

İran, ABD vatandaşlığı da bulunan bir İranlı'yı Washington'a bilgi sızdırdığı şüphesiyle kaçmak üzereyken yakalayıp tutukladığını duyurdu.

İran, ülkede ABD vatandaşlığı da bulunan bir İranlının Washington'a bilgi sızdırdığı şüphesiyle arandığını ve ülkeden kaçmak üzereyken yakalanıp tutuklandığını duyurdu.

Duyuruyu yapan İran Adalet Bakanlığı Sözcüsü Gholamhossein Esmaili, şüphelinin kimliğini açıklamadı.

Gholamhossein Esmaili, çifte vatandaşlığın İran kanunlarına aykırı olduğunu hatırlattı.

Esmaili, "Şüpheli daha önce gözaltına alınmış; kefaletle serbest kalmıştı. Ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı. Ajanlık ve yabancı ülkeler için bilgi toplamaya çalışma suçlamasıyla karşı karşıya" dedi.

Tutuklama, ABD'de Joe Biden yönetiminin başa geçmesi ve İran'la eski Başkan Donald Trump zamanında artan gerilimin azaltılmasının hedeflendiği bir döneme denk geliyor. Bu durum, Biden'ın planlarına zarar verebilir.

Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmişti. Tahran da bunun karşılığında anlaşmanın bazı maddelerine uymamayı seçmişti. ABD de İran'a yönelik yaptırımları yeniden artırma yoluna gitmişti.

Biden ise anlaşmaya geri dönmeyi ve İran'ın da yeniden tüm maddelere uymayı taahhüt etmesi halinde yaptırımları hafifletmeyi planladığını açıklamıştı.

ABD ile yaşanan gerilimin artması üzerine son yıllarda İran çok sayıda, çifte vatandaşı ya da ABD'de kalıcı oturum izni olan İran vatandaşlarını gözaltına alarak onlara "ajanlık" suçlaması yöneltmişti.

'Sadece sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz'

Ocak ayı başında İran'daki Genç Gazeteciler Klübü'ne (YJC) ait gazete, Sarava Holding adı verilen bir risk sermaye şirketinde çalışan Emad Shargi'nin, ülkenin batısında sınırdan yasadışı şekilde geçmeye çalışırken tutuklandığını yazmıştı.

YJC, Shargi'nin daha önce "casusluk ve askeri istihbarat toplama" suçlarından 10 yıl ceza aldığını ancak temyiz duruşmasında kefaletle serbest kaldığını da belirtmişti.

Amerikan yayın organı NBC'ye konuşan Shargi'nin bir aile dostu, Shargi'nin 30 Kasım'da mahkemeye çağrıldığını ve burada dava görülmeksizin casusluk suçlamasından hüküm giydiğinin kendisine açıklandığını söyledi.

Bu kişinin verdiği bilgiye göre, bundan bir yıl önce bir kez daha hakkında dava açılan Shargi suçsuz bulunmuş ancak mahkeme İran ve ABD pasaportlarını kendisine iade etmemişti.

Shargi'nin ailesi, NBC'ye yaptıkları açıklamada kendisinden haber alamadıklarını, iletişimin kesildiğini belirtti:

"Alındığından bu yana altı haftadan fazla zaman geçti ve nerede olduğuna ya da kim tarafından tutulduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece sağlığı ve güvenliği için dua ediyoruz."

Geçen hafta da ABD'nin kuzeydoğusundaki Boston kentinde İran vatandaşı bir akademisten "Kayıtlı olmayan bir İran ajanı olarak casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle" tutuklanmıştı.

Savcılar, Kaveh Lotfolah Afrasiabi'nin İran hükümetinin ve İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nin gizli bir çalışanı olduğunu; propaganda çalışması yapmak üzere bu birimlerden para aldığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ise bu suçlamaları reddediyor. Bakanlık, tutuklamayı "İran vatandaşlarının rehin alınması" olarak değerlendirdi.

İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Washington, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Evlerin çatısında dahi çim çıkıyor! Dünyanın kuzey ucundaki Faroe Adaları'nda yer gök yeşil Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak Bursa'da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi! Bazı araçlar çatıya uçtu Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü G.Saray'ın anlaştığı Mostafa Mohamed'in olay yaratan görüntüleri! Rakibini tekme tokat dövdü         
19:00
Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor Çukur'un Nehir'i Hazal Subaşı, yeni dizi projesi ile seyircilerin karşısına çıkıyor         
17:47
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Konyaspor'a kiralık olarak gönderdi         
17:38
Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı Sakarya, Düzce ve Eşkişehir'de duyulan sesin sonik patlama olduğu ortaya çıktı         
17:16
9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti         
16:35
Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı Sahilde bulunan cansız bedenin sır perdesi aralandı; kaçak göçmen dramı çıktı         
16:19
Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü Koronavirüs haritasında şaşırtan görüntü! Kentin kuzeyi kırmızı, güneyi yeşile büründü         
15:50
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler İstanbul'a kar geri geliyor! Yarın öğleden sonra başlayacak, işte etkili olacağı ilçeler         
14:51
Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim Pompalı tüfekle cinayet işledi, savunması pes dedirtti: Öldürme amacım olsaydı daha fazla ateş ederdim         
14:08
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm Hayat kadınıyla ilişkiye girdiği esnada can veren adamın ölüm sebebi ortaya çıktı: Aşırı orgazm         
10:46
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 19:39:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da ABD vatandaşı da olan bir kişi 'ajanlık' suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei