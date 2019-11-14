Son Dakika Haberleri: İran'da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı
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İran'da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

6 saat önce

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İran'da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı, System.String[]

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.


Kaza, İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan iki araç çarpıştı. İran Acil Yardım Kurumu, çarpışan araçlarda düzensiz Afgan göçmenlerin bulunduğunu ve 28 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. - TAHRAN

İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:37 Kaynak: İHA
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