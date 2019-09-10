İran'da Aşure Günü etkinliği

İran'ın başkenti Tahran'da Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Tahran Büyük Çarşı'da düzenlenen törene siyah kıyafetler giymiş onlarca kişi katıldı. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişini anmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında meydana kurulan çadır yakıldı. Ardından, ağıtlar ve ilahiler okundu.

Muharrem ayının başından itibaren İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen yas merasimlerine İran lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.

Kerbela olayı nedir?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.