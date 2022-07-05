İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi - Son Dakika
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İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi

05.07.2022 09:37
İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi

İran'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durduruldu.

İran'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durduruldu.

İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısı Irak tarafından gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

Hava kirliliği nedeniyle Huzistan ve Yezd illerinin yanı sıra İsfahan eyaletine bağlı 16 kentte devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

Huzistan'a bağlı Ahvaz kentinin Sağlık Bilimleri Üniversitesinin açıklamasına göre, 500'den fazla kişi hava kirliliği kaynaklı solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere başvurdu ve bunlardan 62'si tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi - Son Dakika

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