İran devlet televizyonuna göre, ülkenin batısı Irak tarafından gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadele ediyor.

İran 'da hava kirliliği nedeniyle bazı eğitim kurumları ve devlet dairelerinde faaliyet bugünlük durduruldu.

Kaynak: AA

Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi - Son Dakika

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