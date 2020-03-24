İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

İran Sahil Güvenlik ekipleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin birkaç mil açığında 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'da bir teknede 41 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

İran Sahil Güvenlik ekipleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin birkaç mil açığında 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr Sınır Komutanı Veliyullah Rızainejad, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ekiplerinin iş birliğiyle kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, Buşehr'deki Rüstemi Limanı'nın birkaç mil açığında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneyi durdurduğunu belirten Rızainejad, "Ulusal Petrol Şirketinin hesaplamalarına göre, gemide 41 bin litre mazot ele geçirildi." dedi.

Rızainejad, teknedeki 7 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Basra Körfezi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:42 Kaynak: AA

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