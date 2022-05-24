İran'da çöken 10 katlı binada ölü sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
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İran'da çöken 10 katlı binada ölü sayısı 11'e yükseldi

24.05.2022 10:56
İran'da çöken 10 katlı binada ölü sayısı 11'e yükseldi

İran Kriz Yönetim Organizasyonu Başkanı Muhammed Hasan Nami, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi.

İran Kriz Yönetim Organizasyonu Başkanı Muhammed Hasan Nami, Huzistan eyaletinde çöken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söyledi.

Mehr Haber Ajansına göre Nami, Huzistan'a bağlı Abadan kentinde çöken 10 katlı binayla ilgili son bilgileri paylaştı.

Nami, "Abadan'da bina çökmesi sonucu yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı ise 32'ye yükseldi." dedi.

Yıkılma tehlikesine karşı yakındaki binaların boşaltıldığına işaret eden İranlı yetkili, çöken binanın etrafından açılan tünellerle bodrum katına ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

10 kişi gözaltına alındı

Huzistan Başsavcısı Sadık Caferi Çegeni ise yaptığı açıklamada, binanın yıkılmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısının 10'a yükseldiğini kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde dün öğle saatlerinde, Tehlenci Emiri bölgesinde inşaatı süren 10 katlı Abadan Metropol İş Merkezi çökmüştü.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, çöken binada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin öldüğünü, 25 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İran Kızılayı Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur da enkaz altında 80 kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini dile getirmişti.

Olay sonrası bina sahibi ve müteahhidin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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