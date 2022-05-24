İran'da F7 savaş uçağı düştü: 2 ölü

İran'ın Anarek kenti yakınlarında İran Hava Kuvvetleri'ne ait F7 savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

İran'ın İsfahan eyaletinin 200 kilometre doğusundaki Anarek kenti yakınlarında İran Hava Kuvvetleri'ne ait F7 savaş uçağı düştü. İran devlet televizyonu yerel saatle 08.30'da düşen uçağın eğitim uçuşu yaptığını ve kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını duyurdu. Kazada, 1 pilot ve pilot yardımcısı hayatını kaybetti. Ülkedeki savaş ve yolcu uçaklarında, yedek parça tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle sık sık teknik arızalar yaşanıyor.

İran'ın Tebriz kentinde 21 Şubat'ta F5 savaş uçağının düşmesi sonucu 1 sivil ve 2 pilot hayatını kaybetmişti. - İSFAHAN