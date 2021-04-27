İran'da muhafazakar gazeteler ses kaydı sızdırılan Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef aldı - Son Dakika

İran'da muhafazakar gazeteler ses kaydı sızdırılan Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef aldı

27.04.2021 11:53
İran'da muhafazakar gazeteler ses kaydı sızdırılan Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef aldı, System.String[]

Ülkede çıkarılan muhafazakar gazeteler, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve askeri yapıyı eleştiren ifadeleri sızdırılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i manşetlerindeki sert ifadelerle eleştirdi.

Ülkede çıkarılan muhafazakar gazeteler, eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve askeri yapıyı eleştiren ifadeleri sızdırılan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i manşetlerindeki sert ifadelerle eleştirdi.

Farhihtegan, " İran'a karşı" manşetini atarak, "Zarif'in şüpheli açıklamalarının siyasi amaçlarla yayınlanması, milli çıkarlar için birçok tehlike barındırıyor." yorumuna yer verdi.

Risalet ise Zarif'in "Süleymani ile dost olduğu" yönündeki ifadelerine atıfla "Dost değil" manşetini kullandı.

İran'da yöneticisi ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanan ve "rejimin sesi" olarak kabul edilen Keyhan da "Batıcı yönetim kendini kurtarmak için Zarif'i intihara mecbur etti." manşetiyle çıktı.

Subh-i Nu ise "Zarif'in batışı" manşetinin yanında "Zarif'in ses kaydı onun resmi siyasetteki son durağı olarak mı okunmalı?" sorusunu yöneltti.

Cam-ı Cem, devlet televizyonunda yayınlanan ve Zarif'in sert bir şekilde eleştirdiği Gandu adlı casusluk dizisine gönderme yaparak "Gandu belgeseli" manşetini tercih etti.

Horasan, "Mili çıkara ateş" manşetini atarken, Vatan-ı İmruz da Zarif'in fotoğrafının üstüne "Zavallı" yazdığı bir başlıkla çıktı.

Reformist gazeteler

Reformist gazeteler ise söz konusu olayla Zarif'in hedef alınmak istendiğini savundu.

Şark, "Kim deşifre etti, kim fayda sağladı?" ve Arman Milli, "Diplomasinin tahrip sahası, gerçekten neden?" sorularını sorarken, Aftab Yezd, "Zarif'in ses kaydı tartışmalara yol açtı, Ordibeheşt (Nisan) sürprizi" başlığını attı.

Sazendegi, "Zarif'in öldürülmesi" ve İbtikar, "Zarif depremi" manşetlerini tercih ederken İtimad ise "Ses kaydının artçı sarsıntıları" ifadesiyle olayın önemine işaret etti.

Hemşehri, İran, Cumhuri İslam ve İttilaat gibi gazeteler ise gelişmeyi sade bir şekilde vererek, bunun kim ya da kimler tarafından yapılabileceğine dair sorulara yanıt aradılar.

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi'nin Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından Zarif'i eleştirerek "Zarif'in söylediği gerçeklikle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Zarif ise Instagram hesabından paylaştığı kısa ses kaydında "Tarih ile uğraşmayın, çünkü tarihe hitap ediyorum. Tarih için endişe duymayın. Allah ve halk için endişe duyun." değerlendirmesini yaptı.

Londra'dan Farsça yayın yapan Iran International, İranlı ekonomist Said Lilaz'ın Zarif ile mart ayında yaptığı sohbetin ses kaydını yayınlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı da ses kaydını doğrulamış ancak sohbetin yayınlanmak için değil, arşiv için yapıldığını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Muhafazakar, Kudüs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da muhafazakar gazeteler ses kaydı sızdırılan Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef aldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İran'da muhafazakar gazeteler ses kaydı sızdırılan Dışişleri Bakanı Zarif'i hedef aldı - Son Dakika
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