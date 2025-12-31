İran'da Protestolar: 3 Polis Yaralı - Son Dakika
İran'da Protestolar: 3 Polis Yaralı

İran\'da Protestolar: 3 Polis Yaralı
31.12.2025 18:10  Güncelleme: 18:23
Fesa ilçesinde hayat pahalılığı protestolarında kaymakamlık binasına saldırıda 3 polis yaralandı.

İran'ın Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protestolarda, kaymakamlık binasına yönelik saldırıda 3 polis memuru yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

İran'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protestolar devam ederken Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde bir grup eylemci kaymakamlık binasına saldırdı.

PROTESTOCULAR KAYMAKAMLIK BİNASINI BASTI

Fesa Başsavcısı Hamed Ostovar açıklamasında, eylemci bir grubun kaymakamlık binasına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini, olay sırasında bina camları ile giriş kapısının tahrip edildiğini bildirdi. Ostovar, saldırganlardan 4'ünün gözaltına alındığını ve 3 polis memurunun yaralandığı bilgisini verdi.

"FARKLI ŞEHİRLERDEN GELDİKLERİNİ TESPİT ETTİK"

Fesa ilçesinde yaşanan eylemler sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Ostovar, "Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı çevrelerin kasıtlı olarak bu tür iddiaları gündeme getirdiğini görüyoruz. Bugün Kaymakamlık binasına saldıran eylemcilerin ilçe sakini olmadığı, farklı şehirlerden geldiklerinin tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    CHP LİLER VATANINIZ KARIŞMIŞ:))) 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
