İran'da Protestolarda Can Kaybı ve ABD Desteği - Son Dakika
İran'da Protestolarda Can Kaybı ve ABD Desteği

11.01.2026 13:55
İran'da protestoculara karşı ölümcül müdahale ve internet kesintisi devam ederken, Trump destek veriyor.

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - İran medyası, "güvenlik güçlerinin protestoculara karşı ülke genelinde ölümcül güç kullandığını ve çok sayıda kentte kitlesel can kayıpları yaşandığını" bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestoculara "destek mesajı" atarken; ABD ve İsrail medyasında, İran'a yönelik olası bir askeri operasyon olabileceği öne sürüldü. Tahran ise böyle bir durumda "sert karşılık verecekleri" uyarısında bulundu.

İran medyasında yer alan haberlerde, güvenlik güçlerinin ülke genelinde protestoculara karşı ölümcül güç kullandığı, "kitlesel can kayıplarının yaşandığı", neredeyse tamamen uygulanan internet kesintisi altında geniş çaplı bir baskının sürdüğü bildirildi.

Tahran'ın güneyindeki Kahrizak'ta, 400'den fazla ceset görüldüğü öne sürüldü. Yalnızca 9 Ocak Cuma günü Karaj'daki Madani Hastanesi'ne 44, Ghaem Hastanesi'ne ise 36 kişinin cesedinin sevk edildiği belirtildi. İran'ın çok sayıdaki kentinde de sağlık kaynaklarının da yüksek sayıda can kaybı bildirdiği ifade edildi.

Daha önce Karaj ve Tahran'ın doğusundaki Alghadir Hastanesi'nden gönderilen görüntülerde de yerde yatan çok sayıda cansız bedenin yer aldığı benzer sahneler görüldü. Söz konusu görüntülerin, olayların sınırlı sayıda kentle kısıtlı olmadığını ve devam eden kitlesel bir şiddete işaret ettiği belirtildi.

8 Ocak'ta başlayan internet kesintisinin sahadaki gelişmelere dair net bir tablo oluşturmayı zorlaştırdığı vurgulandı. Haberlerde, protestoları dağıtmak için "ölümcül gücün" kullanıldığı öne sürüldü.

İran medyasında konuşan kaynaklar, "Karaj'daki Fardis bölgesi ile Tahran'ın bazı kesimlerinde şiddetin özellikle yoğun olduğunu, ayrıca batıdaki İlam ve Kermanşah illeri dahil olmak üzere birçok bölgeden benzer raporlar geldiğini" aktardı.

İran'daki internet karartması ülke genelinde 60 saati aştı

İnternet izleme kuruluşu NetBlocks'un bugün yaptığı açıklamaya göre, İran genelinde uygulanan internet kesintisi 60 saati geride bırakırken, ülke genelindeki toplam bağlantı düzeyi normal seviyelerin yaklaşık yüzde 1'i civarında seyrediyor. NetBlocks, "Bu sansür önlemi, ülkenin geleceği açısından kritik bir anda İranlıların güvenliği ve esenliği için doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

İran Emniyet Genel Müdürü Radan, protestolar sürerken daha sert bir tutum sinyali verdi

İran Devlet medyasının bugün aktardığına göre, İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ahmed Rıza Radan, güvenlik güçlerinin "isyancı" olarak nitelediği gruplarla karşı karşıya gelme düzeyini artırdığını söyledi. Radan, polisin meşru talepler olarak tanımladığı talepler için güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu, buna karşılık şiddete kararlı bir şekilde müdahale edeceklerini ifade etti.

Radan, yaşanan olayları çok katmanlı bir operasyon olarak nitelendirerek, yetkililerin iddia edilen organizatörlerin, çevrim içi destekçilerin ve sokaklarda eylem yapan kişilerin peşine düşeceğini belirtti.

Trump, ABD'nin İranlıların özgürlüğe kavuşmasına yardımcı olmaya "hazır" olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, dün İran'daki protestoculara desteğini yineleyerek, "Washington'un, İranlıların özgürlük mücadelesine yardımcı olmaya hazır olduğunu" ifade etti. Trump, "İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. ABD yardıma hazır" dedi.

Trump, daha sonra İran'daki protestolara desteğini bir kez daha dile getirerek, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun protestoculara verdiği desteği övdüğü ve "İran'ı Yeniden Büyük Yap" sloganını kullandığı paylaşımını Truth Social'da yeniden paylaştı.

NYT: Trump, İran'a yönelik saldırı için yeni seçenekler hakkında bilgilendirildi

ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump'ın, İran'ın, protestoculara yönelik sert müdahalesine nasıl karşılık verileceğini değerlendirirken, son günlerde İran'a karşı yeni askeri saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildiğini aktardı. Haberde, "Trump'ın henüz nihai bir karar vermediği ancak protestolara yönelik ölümcül baskıya yanıt olarak bir saldırıya onay vermeyi ciddi biçimde değerlendirdiği" belirtildi.

NYT'ye göre, ismi açıklanmayan kaynaklar Trump'a, Tahran'daki askeri olmayan hedeflere yönelik saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin sunulduğunu belirtti.

Rubio ile Netanyahu telefon görüşmesinde İran'ı ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'daki protestoların yanı sıra Gazze ve Suriye de ele alındığı kaydedildi.

İsrail, İran'a olası ABD müdahalesi ihtimaline karşı yüksek alarmda

Batı medyasına konuşan üç İsrailli kaynağa göre, İsrail, İran'da yetkililerin son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, ABD'nin İran'a müdahale edebileceği ihtimali nedeniyle bugün yüksek alarm durumuna geçti.

Hafta sonu yapılan güvenlik istişarelerine katılan İsrailli kaynaklar, yüksek alarm durumunun tam olarak hangi önlemleri kapsadığını ayrıntılandırmadı. Bir İsrailli kaynağa göre, Netanyahu ile Rubio, dünyaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a olası müdahalesini ele aldı. Bir ABD'li yetkili de görüşmeyi doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

İran Meclis Başkanı: "ABD ve İsrail meşru hedef olur"

Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump'ın Tahran'a protestolara yönelik baskı nedeniyle yaptığı uyarıların ardından "ABD'nin bir askeri saldırı başlatması halinde İsrail ile ABD'ye ait askeri ve denizcilik tesislerinin hedef alınacağını" söyledi.

Galibaf, "ABD'nin bir askeri saldırısı durumunda, hem İsrail hem de ABD'ye ait askeri ve denizcilik merkezleri bizim için meşru hedef olacaktır. Meşru savunma çerçevesinde, bir eylemden sonra karşılık vermekle kendimizi sınırlı görmüyoruz. Trump'a ve bölgedeki müttefiklerine yanlış bir hesap yapmamaları gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu. Galibaf, Trump'ı "hezeyan içinde" olmakla suçladı.

Kaynak: ANKA

