İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran 'da, Cidde- Meşhed seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

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