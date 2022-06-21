İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

21.06.2022 13:41
İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

İran'da, Cidde-Meşhed seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İran'da, Cidde- Meşhed seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Buşehr Havalimanları Genel Müdürü Kemal Dehkan Menşadi, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Meşhed'e yolcu almak için havalanan uçağın teknik arıza nedeniyle İran'ın güneyindeki Buşehr Havalimanına zorunlu iniş yaptığını söyledi.

İranlı yetkili, arıza nedeniyle iniş yapmak zorunda kalan uçakta yolcu olmadığını belirtti.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Meşhed, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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