İran'daki Direniş ve Emperyalizm

(ANKARA) - Sol Parti, İran'da yaşananlara ilişkin, "ABD haydutluğu, İsrail siyonizmi, CIA ve onların yerli iş birlikçileri eliyle halkın direnişi rehin alınmaya çalışılıyor. Bugün Şah'ın torunlarını ya da emperyalizmin cilaladığı herhangi bir kuklayı 'meşru lider' diye dayatmak, İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır. Ama Washington ve Tel Aviv kuklalarının halkın nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Sol Parti resmi sosyal medya hesabından İran'da yaşananlara ilişkin "İran halkı ayakta" başlığıyla şu açıklama yapıldı:

"Bu isyan yalnızca mollaların zorbalığına değil, emperyalist haydutluğa da bir başkaldırıdır"

"İslamcı diktatörlüğün boğucu karanlığı altında her gün daha derinleşen yoksulluğa, daha ağır adaletsizliğe mahküm edilen milyonların isyanı meşrudur, haklıdır, onurludur. İran'da Tahran Çarşı esnafının protestosuyla başlayıp yoksul mahallelere yayılan direniş; bugün gençlerin, kadınların ve emekçi halkın birleştiği bir isyana dönüşmüştür. Bu isyan yalnızca mollaların zorbalığına değil, aynı zamanda emperyalist haydutluğa karşı da bir başkaldırıdır.

"İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır"

ABD haydutluğu, İsrail siyonizmi, CIA ve onların yerli iş birlikçileri eliyle halkın direnişi rehin alınmaya çalışılıyor. Bugün Şah'ın torunlarını ya da emperyalizmin cilaladığı herhangi bir kuklayı 'meşru lider' diye dayatmak, İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır. Ama Washington ve Tel Aviv kuklalarının halkın nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır. ABD'nin bu direnişe el uzatmaya çalışması Venezuela'da gördüğümüz eşkıyalığın İran sahnesine taşınmasından başka bir şey değildir. Orta Doğu'yu kana bulayan, Suriye'yi cihatçı Colani çeteleriyle Orta Çağ karanlığına sürükleyen, Irak'tan Libya'ya yıkım taşıyan ABD ve Batı emperyalizmi; İran'ın, Suriye'nin, Venezuela'nın ve bütün ezilen halkların ortak düşmanıdır. Halkın laiklik, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi teokrasiyi de monarşiyi de emperyalizmi de mutlaka yenecektir."