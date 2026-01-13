İran'daki Direniş ve Emperyalizm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'daki Direniş ve Emperyalizm

13.01.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sol Parti, İran'daki isyanın emperyalizme karşı olduğunu ve halkın egemenliğine saldırı yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - Sol Parti, İran'da yaşananlara ilişkin, "ABD haydutluğu, İsrail siyonizmi, CIA ve onların yerli iş birlikçileri eliyle halkın direnişi rehin alınmaya çalışılıyor. Bugün Şah'ın torunlarını ya da emperyalizmin cilaladığı herhangi bir kuklayı 'meşru lider' diye dayatmak, İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır. Ama Washington ve Tel Aviv kuklalarının halkın nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Sol Parti resmi sosyal medya hesabından İran'da yaşananlara ilişkin "İran halkı ayakta" başlığıyla şu açıklama yapıldı:

"Bu isyan yalnızca mollaların zorbalığına değil, emperyalist haydutluğa da bir başkaldırıdır"

"İslamcı diktatörlüğün boğucu karanlığı altında her gün daha derinleşen yoksulluğa, daha ağır adaletsizliğe mahküm edilen milyonların isyanı meşrudur, haklıdır, onurludur. İran'da Tahran Çarşı esnafının protestosuyla başlayıp yoksul mahallelere yayılan direniş; bugün gençlerin, kadınların ve emekçi halkın birleştiği bir isyana dönüşmüştür. Bu isyan yalnızca mollaların zorbalığına değil, aynı zamanda emperyalist haydutluğa karşı da bir başkaldırıdır.

"İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır"

ABD haydutluğu, İsrail siyonizmi, CIA ve onların yerli iş birlikçileri eliyle halkın direnişi rehin alınmaya çalışılıyor. Bugün Şah'ın torunlarını ya da emperyalizmin cilaladığı herhangi bir kuklayı 'meşru lider' diye dayatmak, İran halkının egemenliğine doğrudan saldırıdır. Ama Washington ve Tel Aviv kuklalarının halkın nezdinde hiçbir meşruiyeti yoktur ve olmayacaktır. ABD'nin bu direnişe el uzatmaya çalışması Venezuela'da gördüğümüz eşkıyalığın İran sahnesine taşınmasından başka bir şey değildir. Orta Doğu'yu kana bulayan, Suriye'yi cihatçı Colani çeteleriyle Orta Çağ karanlığına sürükleyen, Irak'tan Libya'ya yıkım taşıyan ABD ve Batı emperyalizmi; İran'ın, Suriye'nin, Venezuela'nın ve bütün ezilen halkların ortak düşmanıdır. Halkın laiklik, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi teokrasiyi de monarşiyi de emperyalizmi de mutlaka yenecektir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sol Parti, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Direniş ve Emperyalizm - Son Dakika

İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:36:49. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Direniş ve Emperyalizm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.