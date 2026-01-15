İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 2615'e Yükseldi - Son Dakika
İran'daki Eylemlerde Ölü Sayısı 2615'e Yükseldi

15.01.2026 04:43
HRANA, İran'daki ekonomik sorunlar nedeniyle çıkan gösterilerde ölenlerin sayısının 2615'e ulaştığını bildirdi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 615'e çıktığını duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, gösterilerde çıkan olaylar sırasında 2 bin 615 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin birçok noktasında meydana gelen olaylarda 2 bin 54 kişinin yaralandığı ve 18 bin 470 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, dünkü haberinde, ölü sayısının 2 bin 550'ye çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

