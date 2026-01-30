İran'dan AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İran'dan AB'ye Sert Tepki

30.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü listesine almasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki göstererek, "Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına sert tepki gösterdi. Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DMO'yu terör örgütü listesine alan ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini belirterek, "Avrupa Birliği, İslami Şura Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı alınan son kararda yer alan ülke ordularının terörist olarak kabul edileceğini kesinlikle bilmektedir. Dolayısıyla bunun sonuçları, böyle bir adıma başvuran Avrupa ülkelerine ait olacaktır" ifadelerini kullandı.

DMO için "terör örgütü" kararı

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek, İran'a yönelik yeni yaptırımlar ile İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya varmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve açıklamasında, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Devrim Muhafızları, Avrupa Birliği, Ali Laricani, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'dan AB'ye Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu Trump Venezuela için aldığı yeni kararı resmen duyurdu
Şampiyonlar Ligi’nde Uğurcan Çakır fırtınası Birçok dev kaleciyi geride bıraktı Şampiyonlar Ligi'nde Uğurcan Çakır fırtınası! Birçok dev kaleciyi geride bıraktı
Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Vatikan’ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı Vatikan'ın bistro açma planı Katolik dünyasını ayağa kaldırdı

17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 18:05:46. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.