İran'dan, akademisyenlerin salıverilmesini isteyen Fransa'ya "iç işlerine müdahale" eleştirisi - Son Dakika
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İran'dan, akademisyenlerin salıverilmesini isteyen Fransa'ya "iç işlerine müdahale" eleştirisi

6 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İran'ın Paris Büyükelçisinin, İran'da tutuklu kadın akademisyen Feriba Adilhah ve Paris Science Po Üniversitesinde görevli Roland Marchal'la ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılmasını ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

İran'dan, akademisyenlerin salıverilmesini isteyen Fransa'ya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İran'ın Paris Büyükelçisinin, İran'da tutuklu kadın akademisyen Feriba Adilhah ve Paris Science Po Üniversitesinde görevli Roland Marchal'la ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığına çağırılmasını ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendirdi.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "İran uyruklu biri hakkında Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapılması iç işlerine müdahaledir. Fransa'nın talebinin kanuni temelleri bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

İran'da tutuklu kadın akademisyen Adilhah'ın İran vatandaşı olduğunu vurgulayan Musevi, Adilhah'ın "ulusal güvenliği tehdit etmek" suçundan tutuklandığını belirtti.

Musevi, Paris Science Po Üniversitesinde görevli Marchal'ın da aynı suçtan hapishanede olduğunu kaydetti.

Fransa, cuma günü, İran'da tutuklu iki Fransız akademisyenin derhal serbest bırakılması için İran'ın Paris Büyükelçisi Behram Kasımi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Fransa, daha önce de İran'dan Adilhah ve Marchal'ı serbest bırakmasını istemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşlığına sahip akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris ilişkilerinde gerginliğe neden olabilir.

Paris Science Po Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Richard Banegas, AP'ye verdiği demeçte, aynı üniversiteden arkadaşı olan akademisyen Marchal'ın hazirandan bu yana İran'da hapishanede tutulduğunu kaydetmişti. Fransa Dışişleri Bakanlığı da bunu doğrulamıştı.

Feriba Adilhah da haziranda gözaltına alınmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransız diplomatlarla iletişim kurmasına izin verilmesini talep etmişti.

Musevi, Fransa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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