Dünya

İran'dan Almanya'ya Sert Tepki

İran\'dan Almanya\'ya Sert Tepki
13.01.2026 14:49
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Almanya Başbakanı Merz'in insan hakları yorumlarına sert eleştiri yaptı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran hükümetinin 'son günlerini yaşadığını' iddia eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e tepki göstererek, Almanya'nın insan hakları konusunda konuşacak en son ülke olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, İran'daki protestolara ve rejim değişikliği ihtimaline yönelik açıklamalarına yanıt verdi. Almanya'nın insan hakları konusundaki sicilini eleştiren Arakçi, "Tüm hükümetler arasında, Almanya hükümeti belki de 'insan hakları' konusunu ele almak için en kötü konumda olanıdır. Nedeni basit: Son yıllarda sergilediği bariz çifte standart, her türlü güvenilirliğini yok etmiştir" ifadelerini kullandı.

Arakçi, İran'ın sivilleri ve polisi hedef alan teröristlere karşı mücadelesini Merz'in 'şiddet, zayıflığın bir ifadesidir' şeklinde nitelendirmesini eleştirerek, "Peki, Sayın Merz'in Gazze'de 70 bin Filistinlinin toplu katliamına verdiği tam destek hakkında söyleyecek neyi var?" sorusunu yöneltti. Merz'in geçen yaz İsrail'in İran'daki saldırılarını övdüğünü hatırlatan Arakçi, "İranlılar, Sayın Merz'in geçen yaz İsrail ülkemizdeki evleri ve iş yerlerini bombaladığında sergilediği iğrenç övgüleri de hatırlıyor. Alman Başbakanı, bu sebepsiz ve hukuk dışı şiddetin, İsrail'in 'kirli işlerini' yaparak Avrupa'ya bir iyilik olduğunu savunmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'NİN DEVLET BAŞKANI KAÇIRMASINA SESSİZ KALDINIZ'

Arakçi ayrıca Almanya'nın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırması karşısında sessiz kaldığını belirterek, "Alman meslektaşımın 'insan hakları' ve 'meşruiyet' konusundaki dersleri, işvereni (ABD) her iki ilkeyi de korumak için hiçbir şey yapmadığı için aynı derecede anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

Arakçi, paylaşımında son olarak, "Hepimize bir iyilik yapın: Biraz utanın. Daha da iyisi, Almanya soykırım ve terörizme verdiği destek de dahil olmak üzere bölgemize yönelik hukuk dışı müdahalelerine son vermelidir" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Bir rejim ancak şiddetle iktidarda kalabiliyorsa, o zaman fiilen sonuna gelmiştir. Ben, şu anda bu rejimin son günlerini ve haftalarını yaşadığımızı düşünüyorum. Halk şimdi bu rejime karşı ayaklanıyor" ifadelerini kullanmıştı. Merz ayrıca, Almanya'nın İran'da 'demokratik olarak meşru bir hükümete barışçıl geçişin sağlanması' için partnerleriyle temas halinde olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: DHA

