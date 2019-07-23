İran'dan Basra Körfezi'nde uluslararası koalisyon planına tepki

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına ABD ve İngiltere öncülüğünde oluşturulması planlanan uluslararası koalisyonun bölgeyi güvensiz hale getireceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Basra Körfezi'nin güvenliğini sağlamak adına ABD ve İngiltere öncülüğünde oluşturulması planlanan uluslararası koalisyonun bölgeyi güvensiz hale getireceğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cihangiri, Elburz eyaletini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Basra Körfezi'nde güvenliği sağlamak için uluslararası koalisyon oluşturma planını değerlendirdi.

Bölgede yabancı güçlerin oluşturacağı bir koalisyona ihtiyaç duyulmadığını belirten Cihangiri, "Bu tür koalisyonlar ve yabancıların Basra Körfezi'ndeki varlığı zaten güvensizliğe neden oluyor. Koalisyon oluşturulması güvensizliği artırmaktan başka bir işe yaramaz." dedi.

"Güvenlik istiyorlarsa İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar"

Körfezdeki güvenliğin yalnızca İran ve bölge ülkelerinin yardımıyla sağlanacağını vurgulayan Cihangiri, "İran üzerindeki baskıları kaldırsınlar ve mantıklı müzakereye girişsinler. O zaman Basra Körfezi'nin herkes için güvenli bir yer olduğunu görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Basra Körfezi ve çevresinde son aylarda yaşanan hadiselere işaret eden Cihangiri, "Bu olaylar, İran'la edep ve mantık çerçevesinde konuşulursa bölgedeki sorunların çözüleceğini aksi davranışta bulunurlarsa kendilerinin kaybedeceğini ve bölgemizin de zarara uğrayacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik baskıları artırması Körfez'i gerdi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının bir sonucu olarak görülen Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son haftalarda iyice yükseldi.

İlk olarak 13 Haziran'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun Tahran ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyinde bulunan Umman Körfezi'nde biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmişti. ABD ve İran saldırılarla ilgili karşılıklı birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno İmpero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu. Tankerin, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta İran'a ait Grace 1 adlı petrol tankerinin Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere tarafından el konulmasına misilleme olarak alıkonulduğu belirtiliyor.

İngiltere, dün, Avrupa ülkelerine Basra Körfezi'nde seyrüsefer güvenliğini sağlamak için Avrupa öncülüğünde bir koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da iki hafta önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Bab'ul Mendeb'de seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bir koalisyon kurulması konusunda bazı ülkeler ile temas içerisinde olduklarını belirtmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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