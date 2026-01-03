İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz - Son Dakika
İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz

İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
03.01.2026 00:16
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar alevlenirken, ABD Başkanı Trump'ın, "Gerekirse devreye gireriz." açıklamasına yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı, "Her türlü saldırıya vereceği karşılık vereceğimiz yanıt hızlı ve kapsamlı olacak." açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak." dedi.

İRAN'DAN TRUMP'A YANIT

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarını kınadı.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYA VERECEĞİMİZ YANIT HIZLI OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik tehdidinin, İsrail'in bölgede tansiyonu yükseltme politikasının bir parçası olduğuna vurgu yapılarak, "İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak." İfadelerine yer verildi.

Bakanlık, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a yönelik açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal etme anlamına geldiğini belirterek, söz konusu açıklamaların İran halkına karşı şiddeti teşvik ettiğini vurguladı.

"HER TÜRLÜ SALDIRI, BÖLGEYİ DAHA DA İSTİKRARSIZLAŞTIRACAK"

Açıklamada ayrıca, ABD'nin geçmiş yıllarda İran'a yönelik girişimleri hatırlatılarak, "İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır." İfadeleri yer aldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da, ABD Başkan'ı Trump'ın açıklamalarına "Şeytanın sesi yükseldi" diyerek, istihbarat servislerinin meşru protesto gösterilerini şiddete dönüştürmede başarısızlığa uğradığını söylemişti.

Kalibaf ayrıca, "Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır. Bilin ki İranlılar, dış düşmana karşı birlik içindedir ve kararlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdır." şeklinde konuşmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı. Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz - Son Dakika
