İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "Mantıklı" Davranması Halinde Viyana Görüşmelerinde Anlaşmaya Varılabileceğini Söyledi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "Mantıklı" Davranması Halinde Viyana Görüşmelerinde Anlaşmaya Varılabileceğini Söyledi

20.05.2022 17:36
İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin "Mantıklı" Davranması Halinde Viyana Görüşmelerinde Anlaşmaya Varılabileceğini Söyledi

TAHRAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "mantıklı" davranması halinde Viyana müzakerelerinde 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

TAHRAN, 20 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "mantıklı" davranması halinde Viyana müzakerelerinde 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması konusunda bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine göre, Emir Abdullahiyan, bu sözleri Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi ve Viyana görüşmelerindeki diğer taraflara bu amaçla girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.

Emir Abdullahiyan, Tahran yönetiminin, İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerini gözeterek "iyi", "güçlü" ve "kalıcı" bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu söyledi. Emir Abdullahiyan ayrıca Rusya'ya olumlu duruşundan ve İran'ın kabul edebileceği bir anlaşmanın sağlanmasına verdiği destekten ötürü övgüde bulundu. Tahran'la ilişkilerin önemli olduğunu dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı ise, Moskova'nın Viyana'da İran'ın taleplerini koruyan adil bir anlaşmaya varılması için desteğini ve çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

2015 yılında İran, aralarında ABD'nin de bulunduğu dünya güçleriyle resmi olarak Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmayı imzaladı. Ancak, eski ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de Washington'u anlaşmadan çekti ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başladı, bu da İran'ın bazı nükleer taahhütlerinden vazgeçmesine neden oldu. Nisan 2021'den bu yana, İran ve JCPOA'nın diğer tarafları, anlaşmayı canlandırmak için Viyana'da birkaç tur müzakere gerçekleştirdi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin 'Mantıklı' Davranması Halinde Viyana Görüşmelerinde Anlaşmaya Varılabileceğini Söyledi - Son Dakika


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