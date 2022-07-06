İran Dışişleri Bakanı, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili ile ikili ilişkileri görüştü

06.07.2022 01:46
İran Dışişleri Bakanı, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov ile ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Vladimir Norov ile ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Norov telefonda görüştü.

Görüşmede Özbekistan'ın istikrar ve güvenliğini desteklediklerini ifade eden Abdullahiyan, Özbekistan'ın birliğinin zarar görmesini istemediklerine dikkati çekti.

İran ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştiğini söyleyen Abdullahiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın yakında Özbekistan'ı ziyaret edeceğini aktardı.

Norov da İran'ın Özbekistan'daki son gelişmelere ilişkin duruşunu takdirle karşıladığını ifade etti.

Özbekistan'da anayasa değişikliği sürecinin başladığını dile getiren Norov, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bunu Özbekistan halkına anlattığını belirtti.

İki ülke arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iş birliğinin gelişimini olumlu değerlendiren Norov, İran Meclis Başkanı'nın Özbekistan'a yapacağı ziyaretin ikili ilişkileri daha da geliştirebileceğine işaret etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Özbekistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika

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