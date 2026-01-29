İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

29.01.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Hakan Fidan ile kritik görüşmeler yapılacak.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Türkiye'ye geliyor. Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Fidan'ın görüşmede, "Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi" bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yle yapacağı görüşmelerde, tarihi bağlara sahip iki ülke olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi, bu çerçevede iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi öngörülüyor.

"Türkiye katkı sunmaya hazır"

Fidan'ın görüşmede, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkat çekmesi, mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor.

Görüşmede, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi de beklenen Fidan'ın ayrıca terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran'daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizeceği belirtiliyor.

Gazze Barış Planı

Bakan Fidan'ı görüşmede, Gazze Barış Planı'nda ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması da öngörülüyor.

Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi beklenen Fidan'ın, İsrail'in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekeceği de kaydediliyor.

Görüşmede ayrıca Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirteceği öngörülen Bakan Fidan'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması, DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:33:04. #7.11#
SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.