Son dakika haberi! İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Rusya ve Türkiye ile Suriye'de koordineli adım atıyoruz" - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, bölgede ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, Suriye özelinde de Rusya ve Türkiye ile koordine içinde olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'da İran medyasına özel açıklamalarda bulundu. Zarif, Moskova temaslarında Rusya ile ikili ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Rusya ve Çin, BM'de ABD'nin hukuksuzluklarına karşı güçlü bir duruş sergilediler. Her iki ülkede nükleer anlaşmaya destek verdi ve onu kordu" ifadesini kullandı.

Korona virüs sürecinde Moskova'ya üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini vurgulayan Zarif, Rusya ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, "Bu temaslarımız iki ülke arasındaki koordinasyon ve ikili ilişkileri güçlendiriyor" dedi.

Zarif, bölgede ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını, Suriye özelinde ise Rusya ve Türkiye ile koordinasyon içinde olduklarını belirterek, "Suriye konusunda özel bir koordinasyona ihtiyaç var. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana müzakereleri sayesinde adımlarımızı koordineli bir şekilde atıyoruz" ifadesini kullandı.

Zarif, Moskova temaslarında Afganistan ve Taliban konularının da görüşüleceğini kaydetti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)