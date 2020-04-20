İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suriye'ye ziyaret - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suriye'ye ziyaret
6 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Beşar Esad ile görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile görüşmek için Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile ikili ilişkilerin ele alınacağı aktarıldı. Suriye tarafı ise yeni Astana müzakereleri ve bölgesel gelişmelerin de masada olacağını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkede 19 Şubat tarihinde görülen ilk korona virüs vakası sonrası ilk kez yurt dışına ziyaret gerçekleştirirken Tahran-Şam arasında yılın ilk diplomatik görüşmesi gerçekleştirilmiş olacak. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
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