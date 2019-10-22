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Son Dakika Güncel İran düşünce tarihi İRAM'da konuşulacak

İran düşünce tarihi İRAM'da konuşulacak

51 dakika önce

İran Araştırmaları Merkezi'nde (İRAM) İran düşünce tarihi konuşulacak.

İran düşünce tarihi İRAM'da konuşulacak, System.String[]

İran Araştırmaları Merkezi'nde (İRAM) İran düşünce tarihi konuşulacak.

Son birkaç yıldır İran ve bölge üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkati çeken Ankara merkezli İRAM'ın Balgat'taki konferans salonunda 24 Ekim'de düzenlenecek sunumun açılış konuşmasını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren yapacak.

Bütün katılımcılara açık olacak program kapsamında İRAM'ın yayınladığı ilk kitabı "İran Düşünce Tarihi"nin lansmanı gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle hazırlanan eserin arka planına ve içeriğine dair notlar paylaşılacak.

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur'un eser hakkında genel bilgiler vereceği programda, kitabın yazarlarından Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Alıcı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Turgay Şafak, kaleme aldıkları bölümleri hakkında konuşma yapacak.

Ankara, Balgat, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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