İran Hürmüz Boğazı'nda Petrol Tankerine El Koydu

14.11.2025 20:16
ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Hürmüz Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine İran'ın el koyduğunu iddia etti.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginliği tırmandıracak bir hamle geldi. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini belirtti.

İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU

Yetkili ayrıca, İran'ın Talara adlı gemiyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a doğru seyahat ederken durdurduğunu ifade etti.

İNGİLİZLER DOĞRULADI

Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uçuş izleme verilerine göre, ABD donanmasına ait bir MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA), Talara'nın bulunduğu bölgenin üzerinde dolaşarak olayı gözlemledi.

İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayı ayrı bir açıklamada doğrulayarak olası bir "devlet faaliyeti"nin Talara'yı İran karasularına girmeye zorladığını kaydetti.

Kaynak: AA

