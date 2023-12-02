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İsrail Suriye'yi vurdu, 2 İran askeri öldürüldü - Son Dakika

İsrail Suriye'yi vurdu, 2 İran askeri öldürüldü

İran, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıda 2 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun öldüğünü açıkladı. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin, Suriye'de askeri danışman olarak görev yaptığı belirtildi.

02.12.2023 - 15:21,
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İsrail bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresine füze saldırısı düzenledi. İran, bu saldırıda bölgede askeri danışman olarak görev yaptıkları belirtilen 2 Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

SABAHA KARŞI BOMBALADILAR

Suriye ulusal televizyonunun haberine göre İsrail, Suriye'ye yönelik saldırıları kapsamında son olarak bu sabah erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri noktaları füze saldırısıyla vurdu. Bu arada Suriye ordusu yaptığı kısa açıklamada, yerel saatle 01.35 sularında İsrail'in Golan Tepeleri yönünden Şam civarındaki bazı askeri noktaları hedef alan bir hava saldırısı düzenlediğini belirtildi. Açıklamada hava savunmasının füzelerin çoğunu düşürdüğü ve kayıpların maddi hasarla sınırlı kaldığı belirtildi.

İsrail Suriye'yi vurdu, 2 İran askeri öldürüldü
İran Cumhurbaşkanı Reisi

ASKERİ DANIŞMANLIK YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yazılı açıklamasında, Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğü bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden iki Devrim Muhafızları Ordusu askerinin "askeri danışman" olarak Suriye'de bulunduğu kaydedildi. İran, Suriye'de bulunan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını "askeri danışman" olarak nitelendiriyor.

İSRAİL ARALIKLARLA AYNI BÖLGEYİ VURUYOR

İsrail son yıllarda Suriye'deki İran bağlantılı hedeflerin yanı sıra İran'ın desteklediği Lübnanlı milis gücü Hizbullah'a silah taşıyan konvoylara yönelik yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail Suriye'yi vurdu, 2 İran askeri öldürüldü - Son Dakika
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