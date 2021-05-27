İran lideri Hamaney, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak önemli isimlerin veto edilmesini destekledi - Son Dakika

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke siyasetinin önde gelen isimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığını veto ederek, ülkede "seçimleri boykot" çağrılarına yol açan Anayasayı Koruyucular Konseyine destek verdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, milletvekilleri ile video konferans toplantısında konuşan İran lideri Hamaney, seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Anayasayı Koruyucular Konseyinin tartışmalara yol açan veto kararlarını değerlendirdi.

Hamaney konuşmasında, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Eski Meclis Başkanı Ali Laricani, Eski Milletvekilleri Mesud Pezeşkiyan ve Mustafa Taczade gibi isimlere adaylık izni vermeyen Konseyin izlediği "yasal süreci güçlü bir şekilde desteklediğini" belirtti.

Konseyin aldığı kararlara saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Hamaney, adaylığı veto edilen isimlere "konseyin kararlarına saygı gösterdikleri için" teşekkür etti.

Halkın seçimlere katılımının önemini vurgulayan Hamaney, "Seçimler bir günde yapılır ancak etkisi birkaç yıl sürer. Seçimlere katılın." ifadelerini kullandı.

Hamaney, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara da tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Konsey Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ve eski Meclis Başkanı Laricani dahi adaylık izni alamadı

Anayasayı Koruyucular Konseyi, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yalnızca 7 kişiye adaylık izni verildiğini duyurmuştu.

Açıklamaya göre, muhafazakar kimlikleriyle bilinen Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Milletvekili Ali Rıza Zakani adaylık izni almıştı.

Reformist kimliğiyle tanınan isimlerden ise eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin adaylıkları onaylanmıştı.

Ilımlı muhafazakar ve reformist kimlikleriyle bilinen isimlerden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Milletvekilleri Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade gibi isimlerin adaylığı ise veto edilmişti.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen ancak son yıllarda ülke yönetimiyle restleşen açıklamalarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da adaylık izni alamamıştı.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimiyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri de yapılacak.