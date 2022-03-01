İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı! - Son Dakika
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İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı!

01.03.2022 15:01
İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı!

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş için İran'ın dini lideri Ali Hamaney, "Bu mafya rejimi dünyanın kriz içinde olmasına ihtiyaç duyuyor. O yüzden dünyanın her yerinde kriz oluşturuyorlar." diyerek ABD'yi suçladı. Ayrıca Ukrayna'daki krizin kökeninin ABD olduğunu savundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, önceki gün başlayan müzakere görüşmeleri nedeniyle bambaşka bir boyut aldı. Dünya, iki ülkeden de ateşkes haberi beklerken, savaşla ilgili nasıl bir yorumda bulunacağı merak edilen İran'ın dini lideri Ali Hamaney, sürece ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Hamaney, Hazreti Muhammed'e peygamberlik görevinin verilmesinin yıl dönümünün kutlandığı MEB'es Bayramı nedeniyle devlet televizyonunda canlı yayınlanan bir konuşma yaptı.

KONUŞMASININ BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SAVAŞA AYIRDI

Konuşmasının bir bölümünde Ukrayna'daki savaşa değinen Hamaney, bu ülkedeki krizin ABD'nin Ukrayna'ya müdahalelerinden kaynaklandığını ifade etti. ABD'yi "mafya rejimi" olarak niteleyen Hamaney, "Bu mafya rejimi dünyanın kriz içinde olmasına ihtiyaç duyuyor. O yüzden dünyanın her yerinde kriz oluşturuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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"UKRAYNA, ABD'NİN POLİTİKALARININ KURBANI OLDU"

Hamaney, "Ukrayna, ABD'nin kriz yapıcı politikalarının kurbanı oldu. Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden yanayız ancak herhangi bir krizin tedavisi köklerini belirlemektir. Ukrayna'daki krizin kökü de ABD'dir." dedi.

"İNSANLARIN KATLEDİLMESİNİ TASVİP ETMİYORUZ"

Rusya'nın saldırılarına ilişkin ise İran lideri Hamaney, "İnsanların katledilmesini ve ulusların altyapılarının yıkılmasını tasvip etmiyoruz ve bu bizim kesin beyanımızdır. Afganistan'da bir düğün kervanına atılan bombaya 'terörle mücadele' diyen Batılılar gibi değiliz. ABD'nin Suriye'nin doğusunda ne işi var? Suriye'nin petrolünü ve Afganistan'ın parasını neden çaldılar?" diye konuştu.

Savaş hakkındaki yorumu merak edilen İran, ABD'ye yüklendi: Ukrayna'yı kurban ettiler

"ABD VE AVRUPA'YA GÜVENENLER BU DESTEKLERİN GERÇEK OLMADIĞINI BİLMELİ"

Hamaney, şöyle devam etti: "ABD ve Avrupa'ya güvenen hükümetler, bu desteklerin bir serap olduğunu ve gerçek olmadığını bilmelidir. Dün Afganistan, bugün Ukrayna. Her iki ülkenin cumhurbaşkanları ABD ve Batı hükümetlerine güvendiklerini ancak yalnız kaldıklarını söyledi."

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Kaynak: AA

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