İran: Sabotajcılara Müsamaha Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran: Sabotajcılara Müsamaha Yok

09.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Konseyi, protestolara karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek." dedi

İran devlet televizyonuna göre Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği, İran'daki protestolara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran Emniyet Güçlerinin, "Siyonist rejim ile onun vaftiz babası ABD'nin planlarını boşa çıkaracağına" vurgu yapılarak "Güvenlik güçleri ve yargı erki, sabotajcılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik koşullardan şikayet edenlerin ekonomik zarara yol açacak davranışlar sergilememesi gerektiği belirtilen açıklamada, İran halkının ülkelerinde güvensiz bir ortam oluşmasına razı olmayacağı vurgusu yapıldı.

İsrail'in, 12 günlük çatışma sürecinden bu yana İran halkına karşı savaşçı tutumunu sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde yaşananlar her ne kadar piyasadaki istikrarsızlıktan dolayı ortaya çıkmışsa da bu durum, Siyonist düşmanın yönlendirmesiyle ülkenin güvensizliğe sürüklendiği bir sahneye dönüştürüldü.

Trump'ın geçtiğimiz günlerdeki konuşması, İsrail ile ABD'nin İran halkının kaosa sürüklenmesi konusunda ortak hareket ettiğini göstermiştir. İran halkı birlik olması sayesinde 12 günlük savaşta düşmanı yenilgiye uğrattı. Bugün de onları aynı şekilde yeneceğiz."

Açıklamada ayrıca, İran'ın bazı kentlerinde hem İran bayraklarının hem Kasım Süleymani heykellerinin yakılması konusuna dair ise "Hiçbir insan, bayrağının ateşe verilmesine izin vermez. Hiçbir İranlı Kasım Süleymani'nin heykelinin ateşe verilmesine müsaade etmez." ifadelerine yer verildi.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

ABD Başkanı Trump, İran'daki gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Sabotajcılara Müsamaha Yok - Son Dakika

Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:35:09. #7.11#
SON DAKİKA: İran: Sabotajcılara Müsamaha Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.