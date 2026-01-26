İran Sağlık Bakanlığı: Bir haftada gösterilerde yaralanan yaklaşık 3 bin kişi tedavi için hastanelere başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran Sağlık Bakanlığı: Bir haftada gösterilerde yaralanan yaklaşık 3 bin kişi tedavi için hastanelere başvurdu

26.01.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, gösterilerde yaralanıp da sağlık merkezlerine gitmeye endişe eden yaklaşık 3 bin kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güvence sonrası son 6 günde hastanelere başvurduğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, gösterilerde yaralanıp da sağlık merkezlerine gitmeye endişe eden yaklaşık 3 bin kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güvence sonrası son 6 günde hastanelere başvurduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Kermanpur, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Tüm yaralıların tarafsız şekilde tedavi edileceğine dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güvence sonrasında, 6 gün içinde evde kendini tedavi etmeye çalışan yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu." dedi.

Herhangi bir yaralanma durumunda evde tedavi yoluna gidilmemesi ve sağlık merkezlerine başvurma konusunda "endişe" duyulmaması gerektiğini dile getiren İranlı yetkili, "Çünkü yaralanmalar ev ortamında tedavi edilebilir değildir. Hatta bazı meslektaşlarımız bile evde bulunan imkanlarla bu tür yaraları tek başına tedavi edemez." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesinin sağlık merkezleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek "Bizim görevimiz yalnızca, hangi nedenle olursa olsun yaralanan kişilere sağlık hizmeti sunmaktır." dedi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakanlığı: Bir haftada gösterilerde yaralanan yaklaşık 3 bin kişi tedavi için hastanelere başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt "Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
Gazetecinin sır ölümü Evinde cansız bedeni bulundu Gazetecinin sır ölümü! Evinde cansız bedeni bulundu
Galatasaray, Yaser Asprilla’yı KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
Hazal Kaya’dan ilginç çıkış: Daha Tarkan’la tanışmadım Hazal Kaya'dan ilginç çıkış: Daha Tarkan'la tanışmadım
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

16:52
Maçtan sonra ortaya çıktı Sadettin Saran’ın gergin anları
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
16:36
İşte Durdona Khakımova’nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar
16:16
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita
Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 17:00:56. #7.11#
SON DAKİKA: İran Sağlık Bakanlığı: Bir haftada gösterilerde yaralanan yaklaşık 3 bin kişi tedavi için hastanelere başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.