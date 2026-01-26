İran Sağlık Bakanlığı: Bir haftada gösterilerde yaralanan yaklaşık 3 bin kişi tedavi için hastanelere başvurdu

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, gösterilerde yaralanıp da sağlık merkezlerine gitmeye endişe eden yaklaşık 3 bin kişinin Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güvence sonrası son 6 günde hastanelere başvurduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Kermanpur, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Tüm yaralıların tarafsız şekilde tedavi edileceğine dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilen güvence sonrasında, 6 gün içinde evde kendini tedavi etmeye çalışan yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu." dedi.

Herhangi bir yaralanma durumunda evde tedavi yoluna gidilmemesi ve sağlık merkezlerine başvurma konusunda "endişe" duyulmaması gerektiğini dile getiren İranlı yetkili, "Çünkü yaralanmalar ev ortamında tedavi edilebilir değildir. Hatta bazı meslektaşlarımız bile evde bulunan imkanlarla bu tür yaraları tek başına tedavi edemez." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı, olaylara karışan kişilerin tespit edilmesinin sağlık merkezleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek "Bizim görevimiz yalnızca, hangi nedenle olursa olsun yaralanan kişilere sağlık hizmeti sunmaktır." dedi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.