Dünya

İran Savunma Bakanı Bakü'de

06.02.2026 17:12
İran Savunma Bakanı Nasirzade, Azerbaycan'da güvenlik ilişkilerini güçlendirme görüşmeleri yaptı.

(ANKARA) - İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmek üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, Bakü'de temaslarda bulundu. İranlı bakanın gündeminde, "Güney Kafkasya'daki son gelişmeler ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik adımların bulunduğu" aktarıldı.

Nasirzade'nin Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ziyaret programında ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanı ile yapılacak heyetler arası resmi görüşmeler de yer aldığı belirtildi.

İlham Aliyev görüşmede "dünyanın pek çok bölgesinde savaş ve çatışmaların sürdüğünü, ancak Azerbaycan'ın inisiyatifi sayesinde Güney Kafkasya'da barışın halihazırda tesis edildiğini" vurguladı. Aliyev'in, "hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile sınırı bulunan İran için barışın büyük önem taşıdığına olan inancını dile getirdiği" aktarıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz dünyanın her yerinde barış istiyoruz. Kan dökülmesin, savaşlar olmasın" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde ikili savunma işbirliğinin genişletilmesi ve karşılıklı güvenin artırılması konularının ele alındığı kaydedildi. İki ülke yetkilileri, bölgede kalıcı güvenliğin tesisi için diyaloğun ve yapıcı angajmanın kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

